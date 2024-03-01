В Приморье отметили рост заявок на подключение к теплоснабжению

Директора предприятия по теплоснабжению Василий Гордиенко отметил, что это говорит о росте темпов сдачи жилья и социальных объектов

ВЛАДИВОСТОК, 1 марта. /ТАСС/. "Приморские тепловые сети" (входит в АО "Дальневосточная генерирующая компания") отмечают рост количества заявок на подключение к теплоснабжению, сообщил ТАСС заместитель директора предприятия по теплоснабжению Василий Гордиенко. Количество поданных заявок за первые два месяца 2024 года превысило четверть от всех прошлогодних, что говорит о росте темпов сдачи жилья и социальных объектов.

"В 2023 году суммарная запрошенная потребителями нагрузка на проектируемые объекты составила более 170 Гкал/ ч. Большинство поданных заявок относятся к жилищному строительству. Новые жилые дома, а также сети к ним, появятся - и уже появляются в районе бухты Патрокл, улиц Нейбута и Борисенко во Владивостоке. Так же поступило несколько заявок на подключение социально значимых объектов. В прошлом году на технологическое присоединение было подано 68 заявлений на договор, а в этом году уже - 19", - рассказал Гордиенко.

Он уточнил, что речь только о заявках на заключение договора. А если говорить о запросах на наличие технической возможности подключения - их еще больше.

"Объем заявок на технологическое присоединение новых потребителей возможно реализовать при условии увеличения диаметра существующих магистральных сетей. В связи с приростом тепловых нагрузок мы проводим необходимые реконструкции теплотрасс во Владивостоке. Хочу отметить, что за последние пару лет возросла динамика подключения крупных действующих объектов к системе центрального теплоснабжения", - отметил собеседник агентства.

Дальневосточная генерирующая компания в Приморье оказывает услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения в Артемовском и Партизанском городских округах, а также во Владивостоке. Новые тепловые сети строятся на этих территориях в рамках программы по технологическому присоединению новых объектов к системе центрального теплоснабжения.