Bloomberg: состояние богатейших россиян с начала года выросло более чем на $11 млрд

В частности, по данным Billionaires Index, с начала года сооснователь компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко заработал $3,86 млрд, его состояние составило $22,7 млрд

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на $11,084 млрд с начала 2024 года, следует из опубликованного агентством Bloomberg Billionaires Index, который, в частности, рассчитывается на основе стоимости акций компаний.

По данным Bloomberg Billionaires Index, с начала года сооснователь компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко заработал $3,86 млрд, его состояние составило $22,7 млрд. Стоимость денежных вложений и личных активов миллиардера частично основана на сообщениях местных СМИ и цифрах, предоставленных представителями пресс-служб. Состояние основного акционера "Северстали" Алексея Мордашова увеличилось на $2,08 млрд, до $23 млрд. Стоимость его денежных вложений основана на анализе дивидендов, инсайдерских сделок, налогов и показателей рынка. В то же время председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин заработал $1,49 млрд, увеличив состояние до $25,4 млрд (стоимость денежных вложений и личных активов миллиардера частично основана на анализе дивидендов, инсайдерских сделок и показателей рынка).

Наибольшие убытки понес акционер производителя природного газа "Новатэк" Геннадий Тимченко, его состояние уменьшилось на $1 млрд, до $13,2 млрд (стоимость основана на анализе дивидендов, инсайдерских операций, налогов и показателей рынка).

Агентство с марта 2012 года публикует Bloomberg Billionaires Index, куда включены сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты.