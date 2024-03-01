Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в феврале вырос до 54,7 пункта

Согласно исследованию S&P Global, последние данные свидетельствуют о значительном улучшении состояния сектора производства товаров

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в феврале 2024 года поднялся до 54,7 пункта против 52,4 пункта месяцем ранее, сообщается в исследовании S&P Global.

"Последние данные свидетельствуют о значительном улучшении состояния сектора производства товаров, которое стало самым сильным за последние почти 13 лет, сравнявшись с показателем января 2017 года", - говорится в сообщении.

Также, по данным S&P Global, рост числа новых заказов в феврале заметно ускорился, поскольку темпы расширения стали самыми быстрыми с марта 2011 года. Увеличение продаж часто было связано с повышением спроса клиентов, внедрением новых ассортиментов продукции и др. Тем не менее, рост общего объема продаж был сдержан четвертым подряд ежемесячным снижением новых экспортных заказов. Падение внешних продаж было существенным и самым резким почти за год.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.