Сбертех открыл программистам доступ к новой платформе для совместной разработки кода

Речь идет о платформе GitVerse

МОСКВА, 1 марта /ТАСС/. Сбертех, дочерняя компания Сбера, открыл программистам доступ к своей новой платформе для совместной разработки и хостинга кода, где они смогут бесплатно работать и размещать проекты. Как сообщили в пресс-службе Сбертеха, платформа под названием GitVerse тестируется с минувшей осени.

"GitVerse - платформа для совместной разработки и хостинга кода. На GitVerse разработчики могут бесплатно размещать проекты с открытым и закрытым кодом. Сервис создан и размещен в России - исключены риски недоступности разработок и кода для российских пользователей. Для удобства разработчиков на GitVerse доступен перенос своих репозиториев с популярных git-площадок в один клик", - отметили в пресс-службе.

На платформе можно организовывать совместную работу, привлекать новых участников к развитию проектов, комментировать и проверять код, назначать задачи. Первые пользователи, зарегистрировавшиеся на GitVerse, смогут присоединиться к открытому тестированию персонального AI-ассистента разработчика - сервису GigaCode. Он ускоряет и упрощает программирование, генерируя варианты завершения кода непосредственно в среде разработки в режиме реального времени.

Решение поддерживает более 15 языков программирования: Java, Python, TypeScript, C/C++ и другие. GigaCode устанавливается как плагин в привычные среды разработки, включая IDEA, PyCharm, VSCode, Jupyter. По акции пользователям доступен бесплатный годовой пакет облачных сервисов.

Как заметил генеральный директор Сбертеха Максим Тятюшев, GitVerse "позволит не только публиковать свои проекты, но и взаимодействовать с open-source-сообществом, что сегодня крайне важно для рынка". Онлайн-презентация платформы состоится 29 марта.