Кабмин РФ расширил границы ТОР "Михайловский" и "Бурятия"

Расширение территории позволит приступить к реализации двух инвестиционных проектов

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границ территорий опережающего развития (ТОР) "Михайловский" и "Бурятия" на Дальнем Востоке для реализации новых инвестпроектов, сообщается на сайте кабмина.

Как следует из материалов правительства, в ТОР "Михайловский" войдут земельные участки общей площадью более 822 га, расположенные в Артеме и Арсеньеве, а также в Яковлевском муниципальном районе Приморского края.

Расширение территории позволит приступить к реализации двух инвестиционных проектов. Один из них касается создания в Артеме крупнейшего на Дальнем Востоке сухого порта - транспортно-логистического центра, который будет обслуживать как экспортно-импортные, так и внутрироссийские грузопотоки. Этот центр начнет работу в 2027 году. Второй проект - строительство круглогодичного семейного горнолыжного курорта "Арсеньев". Он будет готов до конца 2024 года.

Как уточнили в правительстве, общий объем инвестиций в эти проекты превышает 23,2 млрд рублей, а при их реализации будет создано почти 1 100 новых рабочих мест.

ТОР "Бурятия"

В ТОР "Бурятия" будут включены новые участки, расположенные в Улан-Удэ. Это даст возможность для строительства жилья в центральной части города по программе "Дальневосточный квартал". Общий объем инвестиций составит почти 19 млрд рублей, а сам проект будет реализовываться до 2031 года. Ожидается, что появление "дальневосточного квартала" в Улан-Удэ станет примером новой комфортной городской среды.

Ранее аналогичные решения кабинета министров позволили начать реализацию программы в Южно-Сахалинске, Корсакове, Биробиджане и других городах Дальнего Востока.

ТОР - специальный инструмент развития территорий, призванный стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов, способствуя росту благосостояния жителей регионов. Компаниям-резидентам доступны льготы и преференции, в том числе сниженные ставки по налогам и страховым взносам и процедура свободной таможенной зоны.