Новак сообщил, что регазификационный терминал на Камчатке построят в кратчайший срок

Вице-премьер отметил, что сжиженный природный газ является одним из способов газификации, который может использоваться, когда рядом нет трубопроводов

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Правительство РФ ожидает, что строительство регазификационного терминала на Камчатке будет завершено в кратчайшие сроки, что позволит газифицировать регион. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сказал вице-премьер РФ Александр Новак.

"Да, действительно, у нас на Дальнем Востоке будет первый проект реализован. Мы планируем реализовать его в кратчайшие сроки", - сказал он.

Новак отметил, что сжиженный природный газ является одним из способов газификации, который может использоваться, когда рядом нет трубопроводов. "В частности, пилотным проектом будет Камчатский край, что в своем послании обозначил президент [России Владимир Путин]. Будет построен регазификационный терминал, суда-газовозы", - добавил он.

По словам вице-премьера, сжиженный природный газ может использоваться и для газификации удаленных населенных пунктов в тех регионах, где отсутствует трубопроводная инфраструктура.

Новак напомнил, что в России сейчас реализуется масштабная программа газификации регионов. С 2005 года уровень газификации страны вырос с 53% до 74%. До 2025 года будут подключены к газу 3 600 населенных пунктов, 3 200 котельных, будут построены примерно 25 тыс. км газопроводных сетей.

"И в этом году - в 2024 году - "Газпром" выделяет только на этот год 270 млрд рублей для газификации, что позволит значительно увеличить ее темпы в целом по стране", - подчеркнул вице-премьер.