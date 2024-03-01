В ОАЭ создадут крупнейшее в мире производство сладкого белка по российской технологии

Инвестиции в проект составят $500 млн

ДУБАЙ, 1 марта. /ТАСС/. Крупнейший в мире биотехнологический кластер для промышленного производства сладкого белка по разработанной в России технологии построят в Объединенных Арабских Эмиратах. Соглашение о проектировании промплощадки подписано на конференции по инновациям в пищевой промышленности (HiConf), передает корреспондент ТАСС.

"Проблема ожирения и сахарного диабета на Ближнем Востоке стоит очень остро. Поэтому проект развивается высокими темпами именно в этом регионе - людям нужна полезная альтернатива сахару, которая позволит не отказываться от привычных продуктов, чтобы вести более здоровый образ жизни. Сладкий белок - это одна из самых перспективных технологий для замены "традиционного" сахара, потому что этот белковый подсластитель не вызывает инсулинового отклика, в несколько тысяч раз слаще сахара и имеет схожий профиль вкуса. Сейчас ряд компаний в мире ведут собственные разработки сладких белков, и мы благодарны нашим партнерам за то, что именно наша технология была выбрана как основа для создания биотехнологического кластера в ОАЭ", - заявил директор по инновациям группы компаний "Эфко" Ростислав Ковалевский.

Инвестиции в проект составят $500 млн, работа по проектированию биотехнологического кластера будет вестись европейскими инжиниринговыми компаниями. Проект предполагает постепенное строительство трех очередей производства, способных обеспечить сладким белком потребителей ОАЭ и всего Ближнего Востока. Как уточнили ТАСС в компании, начало строительства ожидается в скором времени.

В 2023 году технология производства сладкого белка браззеина была сертифицирована в ОАЭ. В России ведутся клинические исследования, завершение сертификации ожидается в 2024 году. Развитие биотехнологий позволило создать новый вид заменителей сахара - так называемые сладкие белки. Этот продукт - самое перспективное направление замены сахара, считают эксперты. Это белковые молекулы, которые в естественных условиях содержатся в небольших количествах в некоторых фруктах экваториального пояса. Однако экстракция натуральных сладких белков экономически нецелесообразна, так как фрукты растут в исключительных условиях, транспортировка очень дорогая, а выход натурального сладкого белка крайне мал.

В конце ноября на встрече президента России Владимира Путина с участниками Конгресса молодых ученых Ковалевский рассказал о том, как можно делать сладкие белки, которые в несколько тысяч раз слаще сахара, продукты для клеточного питания, масла и жиры из микроорганизмов. Он предложил организовать в стране некую площадку для "формирования общественного мнения по отношению к новым продуктам". По его мнению, это "существенно бы снизило вероятность дискредитации новых продуктов со стороны представителей замещающих отраслей". Власти намерены поддерживать подобные начинания.