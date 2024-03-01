Показатель составил 95,9 млн тонн

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Погрузка на сети РЖД в феврале снизилась на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила 95,9 млн тонн. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале РЖД.

"Погрузка на сети РЖД в феврале составила 95,9 млн тонн. Это на 1,4% меньше, чем за аналогичный период 2023 года, но отставание сокращается", - говорится в сообщении.

В течение двух месяцев 2024 года по железной дороге было отправлено 190,7 млн тонн грузов, что на 2,9% меньше, чем за тот же период в 2023 году, добавили в компании.

При этом РЖД отмечают прирост отправок в удобрениях (+9,9%), лесных грузах (+4,9%), зерне (+9,1%), цементе (+4,6%) и промышленном сырье (+24%).

Уменьшение объемов погрузки обусловлено тем, что экспортеры не полностью использовали портовые мощности, особенно в Азово-Черноморском бассейне. Также замедлилась погрузка минерально-строительных грузов, это связано с завершением инфраструктурных проектов в автодорожной сфере и оптимизацией логистики с переориентацией на ближайшие карьеры. РЖД отмечают, что также работают над улучшением тяги, совместно с сервисными компаниями в штабном режиме они координируют действия по своевременному техническому обслуживанию локомотивов для вывоза всего предъявляемого объёма грузов.