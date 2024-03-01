Мелитопольский молокозавод установил линию по розливу молока в ПЭТ-упаковку

На производстве работают 190 человек

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 марта. /ТАСС/. Компания "Мелитопольский молокозавод" в рамках второй после вхождения Запорожской области в состав России модернизации производства установила на предприятии линию по розливу молочной продукции в ПЭТ-упаковку, передает корреспондент ТАСС. Оборудование сейчас настраивают, поэтому в бутылках вместо молока вода.

"Идет монтаж оборудования под производство ПЭТ-упаковки, у нас по этой линии полный цикл - от выдува бутылки до выхода готовой продукции. В марте жители Запорожской области смогут знакомый продукт получить в новой упаковке", - сказала ТАСС директор по развитию "Мелитопольского молокозавода" Ирина Деркач. По ее словам, вложения в новое оборудование на втором этапе модернизации завода составили 59 млн рублей. Первая модернизация производства прошла в январе 2023 года и была вынужденной, поскольку оборудование морально устарело и было сильно изношено.

"Третий наш этап модернизации будет упаковка Pure-Pak, получены средства от фонда развития промышленности Запорожской области, заключены договора с заводами на производство оборудования. Рассчитываем, что начнем выпуск продукции в этой упаковке до конца первого полугодия 2024 года", - рассказала она. По словам Деркач, основным инвестором при модернизациях производства стала крымская компания "Нижнегорский консервный завод".

На производстве работают 190 человек, завод выпускает от 80 до 150 тонн продукции в сутки в зависимости от сезона.