В Амурской области в 2027 году введут элеватор для перевалки зерна

Терминал рассчитан на 3 млн тонн продукции в год

БЕЛОКУРИХА /Алтайский край/, 1 марта. /ТАСС/. Элеватор для перевалки зерна в Амурской области, а также завод по переработке сои и российско-китайский агропарк в Приморском крае планируют ввести в эксплуатацию к 2027 году. Об этом сообщил в ходе XVII Зерновой конференции директор ГК "Легендагро" Дмитрий Савенков.

"В Амурской области у нас заключен договор, мы будем строить линейный элеватор на 30 тыс. тонн. После переговоров с правительством Приморского края и с Корпорацией развития Дальнего Востока нам выделен участок земли в бухте Суходол под строительство специализированного зернового терминала. У нас 1,4 км береговой линии, мы начинаем проектные работы и планируем в 2027 году завершить строительство этого комплекса", - сказал Савенков.

Он отметил, что зерновой терминал рассчитан на 3 млн тонн перевалки зерна в год. "И кроме этого будут построены еще производственные активы - это завод по переработке сои в пищевые продукты. Планируется создание на этой площадке российско-китайского агропарка для развития производств китайских компаний в России. Сейчас ведутся переговоры между министерствами сельского хозяйства Китая и России о статусе проекта, пошлинах и квотах для создания специального режима", - отметил Савенков.

Он также добавил, что в конце февраля 2024 года началось строительство завода по переработке рапса в Назарове Красноярского края. Мощность завода - 450 тыс. тонн в год, он будет запущен в 2026 году.

"Зимняя зерновая конференция" проходит с 28 февраля по 1 марта в городе-курорте Белокурихе Алтайского края. Площадка создана для формирования стратегий развития предприятий зерновой отрасли России, принятия эффективных управленческих решений за счет качественных деловых контактов и обмена актуальной рыночной информацией. Организаторы конференции: Союз зернопереработчиков Алтая, Алтайские зерновые конференции, "Прозерно" и Институт конъюнктуры аграрного рынка. Мероприятие проводится при поддержке правительства Алтайского края и Министерства сельского хозяйства РФ.