"Распадская" может не выплатить дивиденды по итогам 2023 года

В компании сообщили, что совет директоров принял решение не рекомендовать годовому общему собранию акционеров эту выплату

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Совет директоров "Распадской", крупнейшего в России производителя коксующегося угля, рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года. Об этом говорится в сообщении компании.

"С учетом высокой волатильности на рынках сбыта, геополитической ситуации, а также принимая во внимание полученный в отчетном периоде финансовый результат, совет директоров считает, что выплата дивидендов по итогам 2023 года не послужит интересам общества и его акционеров. Совет директоров принял решение не рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплату дивидендов по результатам 2023 года", - сказано в сообщении.

По итогам 2022 года компания не выплачивала дивиденды.

О компании

"Распадская" - крупнейший производитель коксующегося угля в РФ. Производственный комплекс компании после приобретения "Южкузбассугля" включает семь шахт, два разреза и три обогатительных фабрики в Кемеровской области и одну шахту в Республике Тыва. Запасы объединенной компании составляют 1,9 млрд тонн угля. Продуктовый портфель компании включает все марки коксующегося угля. Evraz владеет приблизительно 93,24% акций производителя угля.