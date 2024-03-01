На Хайнане запустили новую систему регистрации предприятий иностранцами

Нововведение позволяет иностранцам, имеющим постоянный вид на жительство, использовать этот документ для регистрации предприятий на острове

ХАЙКОУ /Китай/, 1 марта. /ТАСС/. Власти южной провинции Китая Хайнань запустили систему, которая позволяет иностранцам, имеющим постоянный вид на жительство, использовать этот документ для регистрации предприятий на острове. Об этом пишет местная газета "Хайнань жибао".

Таким образом, постоянный вид на жительство иностранца приравнивается к документу, который удостоверяет личность и может быть использован для регистрации компании с иностранным капиталом на Хайнане. При этом процедуру его нотариального заверения больше проходить не нужно.

С 1 декабря 2023 года, пишет издание, была официально запущена новая версия постоянного вида на жительство для иностранных граждан в целях облегчения регистрации предприятий с капиталовложениями из-за рубежа. Для этого провинциальное Управление по надзору за рынком объединило свои системы обмена данными с Главным управлением по контролю за рынком и иммиграционным управлением. Все необходимые процедуры, связанные с регистрацией предприятий и верификацией документов, иностранцы смогут проходить в режиме онлайн.

По данным газеты, по всей провинции на предприятиях всех уровней уже установлены специальные терминалы для считывания постоянного вида на жительство иностранных граждан. В провинциальном Управлении по надзору за рынком указали на то, что будут продолжать работу по оптимизации процедуры регистрации предприятий с иностранным капиталом и углублению пилотного проекта электронного обращения нотариально заверенных документов по упрощенной схеме.