Bloomberg: мобилизация фермеров ставит под угрозу сельское хозяйство на Украине

По информации агентства, до недавнего времени сельскохозяйственные предприятия были вне фокуса украинской мобилизационной кампании из-за их критической важности для экономики страны

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Новая волна мобилизации фермеров негативно сказывается на сельском хозяйстве и экономике Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, до недавнего времени сельскохозяйственные предприятия были вне фокуса мобилизационной кампании Украины из-за их критической важности для экономики страны. Но поскольку число украинских добровольцев и военнослужащих ВСУ сокращается, на службу призывают все больше фермеров, пишет агентство. Так, по словам председателя Украинского аграрного совета Андрея Дикуна, "на некоторых сельхозпредприятиях вообще не осталось мужчин". Bloomberg поясняет, что нередко их навыки настолько узкоспециализированы, что ни женщины, ни пенсионеры не могут из заменить.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в государственных учреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей.

По данным украинских СМИ, многие мужчины месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий. 23 августа 2023 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные обратились к нему с запросом активизировать мобилизационные мероприятия.