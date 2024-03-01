Акции "Распадской" на Мосбирже снижались более чем на 3%

Котировки пошли вниз на фоне сообщения о том, что совет директоров компании не рекомендовал собранию акционеров утверждать выплату дивидендов по результатам 2023 года

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Акции "Распадской" на Московской бирже снижались более чем на 3%, свидетельствуют данные торгов. Котировки пошли вниз на фоне сообщения о том, что совет директоров компании не рекомендовал собранию акционеров утверждать выплату дивидендов по результатам 2023 года. Также на динамику котировок "Распадской" повлияла публикация МСФО за 2023 год.

По данным Мосбиржи на 10:16 мск, бумаги компании снижались на 3,2%, до 364,45 руб. за акцию. К 10:40 мск акции компании замедлили снижение и торговались на уровне 366,15 руб. за бумагу (-2,75%).

Чистая прибыль угольной компании "Распадская" по МСФО снизилась в 2023 году по сравнению с показателем 2022 года на 43,7%, до $440 млн. Выручка "Распадской" за отчетный период снизилась на 22,5% - до $2,2 млрд против $2,84 млрд годом ранее. Операционная прибыль сократилась почти в 2 раза, до $519 млн против $1 млрд годом ранее.

О компании

"Распадская" - крупнейший производитель коксующегося угля в РФ. Производственный комплекс компании после приобретения "Южкузбассугля" включает семь шахт, два разреза и три обогатительных фабрики в Кемеровской области и одну шахту в Республике Тыва.

Запасы объединенной компании составляют 1,9 млрд тонн угля. Продуктовый портфель компании включает все марки коксующегося угля.

Evraz владеет приблизительно 93,24% акций производителя угля.