ЦРПТ: бизнес готов к новому этапу маркировки безалкогольных напитков и медизделий

Замгендиректора Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов отметил, что маркировка внедряется поэтапно для того, чтобы дать бизнесу необходимое время для подготовки и плавной адаптации

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Российские производители готовы к новому этапу маркировки безалкогольных напитков и медицинских изделий, об этом, как сообщили в пресс-центре Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки "Честный знак"), рассказали опрошенные организацией представители бизнеса. С 1 марта коды наносятся на все безалкогольные напитки в алюминиевых и полимерных банках с некоторыми исключениями, обязательная маркировка также распространяется на часть медизделий, указанных в постановлении правительства РФ.

"Маркировка внедряется поэтапно для того, чтобы дать бизнесу необходимое время для подготовки и плавной адаптации. Мы видим, что производители в этих двух товарных группах успешно внедрили маркировку своих товаров на первых этапах, уровень подготовки ко вторым этапам также крайне высокий", - отметил замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.

Мнение производителей

В одной из ведущих компаний - производителе натуральных соков и нектаров "Крал-консерв" - рассказали, что процесс нанесения кодов на напитки налажен, а к новому этапу подготовились заранее в рамках эксперимента. "Протестировали нанесение дата-матрикс кодов на безалкогольный энергетический напиток в алюминиевой банке объемом 450 мл. Скорость линии 10 000 банок/час", - добавила PR-менеджер компании Ольга Лазукова.

Также система "Честный знак" активно внедряется на производстве компании "Натуральные напитки". "Маркировать продукцию стали с декабря прошлого года, а с 1 марта начнется нанесение кодов на алюминиевую и полимерную банку", - сообщил директор компании Александр Сальников.

Производители медицинских изделий также подготовились к новому этапу заранее. "В настоящее время завершается внедрение нового технологического процесса на нашем производстве в Тульской области, в ближайшее время планируется проведение финальных тестов в рамках работы с системой. Мы видим перспективы: защита потребителей, контроль качества продукции, поддержка добросовестных производителей, улучшение бизнес-среды", - сообщил руководитель отдела поддержки производственных цифровых систем "Эссити", крупного производителя товаров для гигиены и здоровья, Артем Тайгунов.

Начальник департамента производства "РК Групп" Светлана Гущина рассказала, что опыт, полученный в ходе эксперимента, позволил внедрить маркировку в производственные процессы бесшовно. "Ожидаем, что внедрение системы "Честный знак" позволит сдержать нелегальный оборот медизделий и обезопасить потребителей от фальсификата", - пояснила она.

Все безалкогольные напитки вне зависимости от упаковки начнут маркировать с 1 июня 2024 года. Следующий этап по маркировке медицинских изделий запланирован на 1 сентября 2024 года - участники оборота обязаны будут предоставлять сведения о поэкземплярном выводе из оборота медицинской продукции.

О маркировке

Система маркировки "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства.