"Россети" введут допмощности в Адыгее для энергоснабжения новых производств и экокурорта

В числе приоритетных задач компании - электроснабжение новых производств в поселке Яблоновский на границе с Краснодаром, а также туристических объектов

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. "Россети" введут дополнительные мощности в Адыгее для электроснабжения новых производств и экокурорта "Лагонаки". Об этом говорится в сообщении компании по итогам рабочей встречи главы региона Мурата Кумпилова, генерального директора группы "Россети" Андрея Рюмина и заместителя председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Мурата Хапсирокова.

Всего в 2024 году компания направит более 8 млрд рублей на модернизацию и развитие электросетей в Республике Адыгея. В числе приоритетных задач - электроснабжение новых производств в поселке Яблоновский на границе с Краснодаром, а также туристических объектов.

По словам Кумпилова, в настоящее время ведется совместная работа с "Россетями" в рамках ряда стратегических соглашений по модернизации энергетической отрасли Адыгеи. "Для нас это крайне важная задача, от ее эффективного решения зависит дальнейшее развитие региона, реализация наших якорных проектов - создание промышленной зоны и туристского кластера. О значимости работы в этом направлении говорил в послании президент РФ Владимир Владимирович Путин, указав на важность действенных шагов в укреплении технологического суверенитета страны. На это нацелены и наши перспективные планы, реализация которых во многом зависит от снижения энергодефицита. Появление новых энергомощностей будет способствовать исполнению национальных проектов, позволит активней привлекать инвестиции, заниматься жилищным строительством, возводить социальные объекты", - отметил он.

"Адыгея уделяет большое внимание развитию туризма. Здесь создаются курорты, которые могут стать визитной карточкой всего юга России. Поэтому большое число проектов в сетевом комплексе связано с этой работой. В прошлом году "Россети" обеспечили электроснабжение рекреационного кластера "Даховская поляна" в Майкопском районе. Сейчас строим подстанцию 110 кВ "Плато", от которой будут запитаны объекты всесезонного экокурорта "Лагонаки", - сказал Рюмин.

В сообщении уточняется, что трансформаторная мощность энергообъекта составит 50 МВА. От него энергетики возведут линию электропередачи до одной из крупнейших подстанций региона - 220 кВ "Черемушки", где установят еще один автотрансформатор на 125 МВА. Это также позволит повысить надежность электроснабжения Майкопа и присоединить к сетям новых потребителей.

Кроме того, планируется строительство дополнительных ЛЭП, связывающих Адыгею с энергообъектами в Краснодарском крае. Будет проведена реконструкция подстанций, расположенных в динамично развивающемся Тахтамукайском районе. Здесь создается индустриальный парк "Энем" для обеспечения льготного доступа субъектов малого и среднего бизнеса к производственным площадям.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.