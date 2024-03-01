Подведение итогов министерской конференции ВТО в Абу-Даби вновь перенесли

Мероприятие планируется 1 марта в 17.00 по местному времени

АБУ-ДАБИ, 1 марта. /ТАСС/. Заключительная сессия проходящей в Абу-Даби с 26 февраля 13-й Министерской конференции (МС-13) Всемирной торговой организации (ВТО) вновь перенесена - теперь на 17.00 по местному времени. Об этом говорится в распространенном заявлении официального представителя ВТО.

Изначально завершение МС-13 было запланировано на вечер 29 февраля. Затем ВТО сообщила о переносе завершающего мероприятия на 1 марта 14:00 по местному времени (15:00 мск).

"Министры продолжают участвовать в интенсивных и сложных дискуссиях по пакету соглашений для принятия на MC-13. В результате, чтобы дать больше времени для переговоров, официальное закрытие MC-13 было перенесено на 17:00 по времени ОАЭ в пятницу, 1 марта", - отмечается в заявлении.

Министерская конференция является высшим руководящим органом ВТО. Обычно такие форумы проводятся раз в два года. 12-я Министерская конференция состоялась в июне 2022 года в Женеве. Согласно решению Генерального совета, 14-я Министерская конференция ВТО пройдет в Камеруне.

В числе ключевых вопросов конференции - продолжение дискуссии о реформе ВТО и совершенствование процедуры разрешения споров и разблокировка апелляционного органа. Также в повестке продление моратория на применение таможенных пошлин к электронной передаче данных, подготовка соглашения по электронной торговле и соглашения по упрощению инвестиций в целях развития, программа будущих переговоров в аграрной сфере, а также второе соглашение по рыбным субсидиям. Среди тем для обсуждения - соответствие нормам ВТО пограничного корректирующего углеродного механизма ЕС.

Российскую делегацию на МС-13 возглавляет министр экономического развития Максим Решетников. Как отмечали в Минэкономразвития, в рамках подготовки к министерской встрече представители РФ активно участвовали в деятельности всех рабочих органов и переговорных групп ВТО. В министерстве подчеркивали, что в условиях проводимой по поручению президента переориентации внешней торговли на новые рынки и выстраивания связей с перспективными партнерами Всемирная торговая организация остается для России значимой переговорной площадкой.