В Калининградской области янтарный комбинат планирует добыть рекордные 600 тонн янтаря

Показатель в 12 раз превысит объем добычи

КАЛИНИНГРАД, 1 марта. /ТАСС/. Калининградский янтарный комбинат Ростеха в 2024 году планирует добыть рекордные 600 тонн янтаря на Приморском месторождении в Калининградской области. Показатель в 12 раз превысит объем добычи на этом участке на старте его разработки в 1976 году, сообщила пресс-служба госкорпорации "Ростех".

"В 2024 году из недр карьера [на Приморском месторождении] планируется извлечь 600 тонн сукцинита (научное название балтийского янтаря). Этот показатель станет самым высоким в истории крупнейшего в мире месторождения янтаря и в 12 раз превысит объем добычи на старте разработки карьера", - говорится в сообщении.

Комбинат разрабатывает Приморское месторождение янтаря с 1976 года. В 1977 году карьер давал только 47 тонн камня, в 2013-м - 273 тонны. Максимально на этой территории удавалось извлечь 575 тонн янтаря - в 2021 году.

Сезон добычи янтаря 2024 года начат комбинатом 1 марта. "Достижение объема в 600 тонн позволит нам побить собственный рекорд, увеличив добычу янтаря на Приморском карьере более чем вдвое с 2013 года, когда Калининградский комбинат вошел в состав Ростеха. Этих показателей мы планируем достичь уже к октябрю-ноябрю", - отметил генеральный директор комбината Михаил Зацепин. Этот показатель близок к абсолютному рекорду по годовому объему добычи янтаря - 630 тонн, который был зафиксирован на комбинате в 2023 году. Однако тогда предприятие вело промысел сразу на двух месторождениях Приморском и Пальмникенском, теперь же будет разрабатываться только один карьер - участок площадью в 6 га, уточнил гендиректор комбината. Постановка рекордных планов стала возможной "благодаря масштабной программе технического перевооружения производства, которая реализована при поддержке Ростеха", добавил он.

О комбинате

АО "Калининградский янтарный комбинат" - единственное в мире предприятие, где ведется промышленная добыча янтаря-сырца и изготовление из него ювелирной и сувенирной продукции. Разрабатывает Приморское месторождение в Калининградской области, на территории которой сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря. Балансовые мощности месторождения оцениваются более чем в 53 тыс. тонн минерала. Этого достаточно чтобы вести добычу на его территории еще 100 лет.

В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации "Ростех". Янтарь-сырец реализуется на электронной торговой площадке АО "Биржа "Санкт-Петербург и аукционах для переработчиков.