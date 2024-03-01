Эксперт: рост товарооборота России и Китая в 2024 году прогнозируется на уровне 15%

Директор Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова Алексей Маслов считает, что в последующие годы темпы роста будут замедляться

БЕЛОКУРИХА /Алтайский край/, 1 марта. /ТАСС/. Товарооборот с Китаем в 2024 году может вырасти на 15%, но в последующие годы темпы роста будут замедляться. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах XVII Зерновой конференции профессор, директор Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова Алексей Маслов.

По итогам 2023 года товарооборот между двумя странами обновил рекорд, составив $240 млрд.

"По этому году мы ожидаем рост экспорта в Китай практически по всем позициям. Очень сложно сейчас сказать, на сколько будет рост, приблизительно мы предполагаем - на 15% и также продолжится как тенденция в следующем году, но скорость прироста объема товарооборота будет уменьшаться. <…> Потому что достигается наполнение рынка. Например, скорее всего, Китай не будет с такой же скоростью увеличивать объемы закупок нефти и газа, потому что Китай разрабатывает месторождения, а это основной компонент нашей торговли", - сказал Маслов.

Он добавил, что ожидается стабильный прирост агропромышленной продукции, которая никогда не достигнет объемов нефти и газа, но будет составлять большую часть. "Лес и лесное хозяйство. Здесь самое интересное - это создание добавленной стоимости на территории России, продавать не обрезную доску, а мебельные плиты. Но Китай не очень хочет идти на это. Это сейчас и является как раз фактором торможения роста. Нам сейчас надо, грубо говоря, переходить на более высокотехнологичную торговлю, тогда мы будем сохранять темпы роста", - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что сейчас важно переходить с товарооборота на взаимные инвестиции. "Мы часто подсчитываем, сколько кто кому продал, но мало подсчитываем, сколько кто в кого вложил. Рост товарооборота всегда отражает интерес к какой-либо продукции, он исчезает - исчезает и товарооборот. А инвестиции - это то, насколько мы друг другу доверяем, доверяем рынкам друг друга", - сказал Маслов.

Поэтому, по его мнению, главная задача всех российских компаний сейчас - это переучить свой персонал для работы с азиатскими рынками. "Все успешные торговые операции с Китаем - они простые, "купил-продал", здесь не нужно особое умение. Как только мы начинаем работать на более сложных рынках, на вертикально интегрированных, когда много компонентов, тогда нам надо переобучать персонал, причем весь", - отметил эксперт.

"Зимняя зерновая конференция" проходит с 28 февраля по 1 марта в городе-курорте Белокуриха Алтайского края. Площадка создана для формирования стратегий развития предприятий зерновой отрасли России, принятия эффективных управленческих решений за счет качественных деловых контактов и обмена актуальной рыночной информацией. Организаторы конференции: Союз зернопереработчиков Алтая, Алтайские Зерновые Конференции, ПроЗерно и Институт конъюнктуры аграрного рынка. Мероприятие проводится при поддержке Правительства Алтайского края и Министерства сельского хозяйства РФ.