Эксперты ожидают, что рыболовные квоты улучшат социальный климат в рыбацких поселениях

В настоящее время рыбная отрасль является фактором стабильности в прибрежных регионах, считает президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Перенаправление части средств от продажи рыболовных квот на развитие рыболовецких населенных пунктов будет способствовать улучшению социального климата. Об этом заявил журналистам президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил направить часть средств от продажи рыболовных квот на развитие основных рыболовецких населенных пунктов.

"Дальнейшее развитие береговой переработки в рамках программы в комплексе с развитием социальной инфраструктуры за счет части средств, вырученных от аукционов, будет способствовать закреплению населения и улучшению социального климата в рыбацких поселениях", - сказал Зверев.

Он отметил, что в настоящее время рыбная отрасль является фактором стабильности в прибрежных регионах. "Она обеспечивает работой свыше 107 тыс. человек, среднемесячная начисленная зарплата в рыбодобыче - 140 тыс. рублей, люди получают "белые" зарплаты (только в прошлом году соцплатежи рыбаков выросли в 1,7 раза, до 37,05 млрд. рублей)", - рассказал Зверев.

По его словам, рыбаки обеспечивают развитие муниципальной инфраструктуры в регионах присутствия, включая цифровую и транспортную, реализуют экологические, культурные, благотворительные проекты, строят физкультурно-оздоровительные комплексы, финансируют модернизацию медучреждений, оказывают материальную помощь социально незащищенным слоям населения.

"При этом необходимо помнить, что не менее важное условие закрепления населения - это обеспечение занятости. Инвестиционные квоты - значимый государственный проект для решения и этой задачи. Так, построенные в рамках первого этапа программы инвестквот заводы позволили создать на берегу свыше 2 000 рабочих мест. Эти заводы расположены в районах, где каждое вновь созданное рабочее место - на вес золота. На Камчатке и в Мурманской области на новых береговых заводах работают от 3 до 10% всех занятых в рыбной отрасли в соответствующем регионе", - заключил Зверев.