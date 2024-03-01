Расписки Qiwi на Мосбирже снижались более чем на 10%

Они достигали минимальных значений за все время торгов

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Расписки Qiwi на Московской бирже снижались более чем на 10%, достигая минимальных значений за все время торгов, свидетельствуют данные Мосбиржи.

По данным на 11:39 мск, расписки компании снижались на 10,17%, до 185,5 рубля за бумагу. К 12:01 мск расписки компании замедлили снижение и находились на отметке в 194 рубля за бумагу (-6,05%).

Бумаги компании перешли к резкому снижению котировок после решения ЦБ РФ отозвать лицензию у Киви-банка 21 февраля 2024 года. За это время расписки компании, по отношению к закрытию 20 февраля, подешевели на 61,35%, опустившись с 480 рублей до 185,5 рубля за бумагу.