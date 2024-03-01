ВТБ планирует одинаковый размер выплат дивидендов по всем типам акций

По словам первого заместителя президента - председателя правления банка ВТБ Дмитрия Пьянова, новая трехлетняя стратегия не предусматривает изменения структуры капитала банка

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. ВТБ при возврате к выплате дивидендов планирует установить одинаковую доходность по привилегированным и обыкновенным акциям. Об этом сообщил первый заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов на встрече с участниками консультационного совета акционеров, аналитиками и журналистами.

"Как и в прошлом, когда возвратимся к выплате дивидендов, скорее всего, распределение дивидендов будет с одинаковой дивидендной доходностью по всем типам классам акций", - сказал Пьянов.

По словам банкира, новая трехлетняя стратегия не предусматривает изменения структуры капитала банка и сохраняет два типа акций: обыкновенные и привилегированные. "С привилегированными акциями ничего не произойдет", - уточнил он.

В конце 2023 года Пьянов заявлял, что по итогам 2025 года - в 2026 году - группа может выплатить до 80 млрд рублей в виде дивидендов. Позднее глава ВТБ Андрей Костин допустил выплату дивидендов за 2024 год, если результаты банка будут лучше, чем ожидается сейчас. Однако пока банк нацелен по выплаты дивидендов за 2025 год, подчеркивал Костин.

Согласно новой стратегии ВТБ, в 2024 году ВТБ ожидает 435 млрд рублей чистой прибыли. Уже в 2025 году этот показатель составит около 520 млрд рублей, в 2026 году - примерно 650 млрд рублей.

По итогам 2023 года группа ВТБ получила рекордную чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности в размере 432,2 млрд рублей после убытка годом ранее. При этом выплата дивидендов за 2023 год не планируется.