Роскачество планирует представить в конце 2024 года ГОСТ на "зеленую" косметику

Заместитель руководителя организации Елена Саратцева сообщила, что первая редакция стандарта на "зеленую" косметику учитывает лучшие мировые практики и приводит к единообразию используемые в отношении такой продукции термины

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Роскачество планирует представить готовый ГОСТ на "зеленую" косметику и парфюмерию в конце 2024 года. Об этом сообщила заместитель руководителя Роскачества, председатель технического комитета по стандартизации ТК 708 "Экомаркировка" Елена Саратцева на пресс-конференции в ТАСС, посвященной представлению первой редакции ГОСТ Р "Парфюмерно-косметическая продукция. Общие критерии подтверждения обоснованности экологических заявлений".

"Стандарт является первым шагом. <…> Далее, как следствие, мы получим возможность проводить сертификацию аккредитованными органами. Аккредитацию у нас проводит государство, а следовательно, компетентность этих органов будет утверждена на государственном уровне, и это повысит доверие производителей и потребителей, потому что потребитель доверяет надписи "ГОСТ". <…> К концу года, я думаю, мы представим готовый ГОСТ на "зеленую" парфюмерию и косметику", - сказала Саратцева.

По ее словам, первая редакция стандарта на "зеленую" косметику учитывает лучшие мировые практики и приводит к единообразию используемые в отношении такой продукции термины. В него также включена классификация ингредиентов и подход к маркировке и упаковке. Саратцева отметила, что производители истинной "зеленой" косметики, определить которых поможет разрабатываемый ГОСТ, получат преференции по продвижению на рынке.

Управляющий директор компании "Эксповижнрус", организатор выставки Incharm/Intercharm Анна Дычева-Смирнова со ссылкой на исследования сообщила, что около 42% "зеленых" заявлений в мире являются преувеличенными или ложными. По ее словам, цель ГОСТа - защитить потребителя от таких заявлений.

"Ложные "зеленые" декларации - это очень опасная вещь, потому что я чувствую боль российских производителей, которые действительно производят экологическую натуральную косметику, а рядом на полке стоит другой продукт, который не инвестирует так много сил в отбор сырья, в подбор рецептуры, не работает так сильно с ценообразованием <…>. Мы прекрасно понимаем, что если ты используешь натуральные и органические ингредиенты, себестоимость продукта очень часто возрастает, а если у тебя еще и экологическое производство, то тем более. А на полке у всех одинаковые декларации", - сказала Дычева-Смирнова.

Она также подчеркнула, что на долю производителей натуральной косметики в России приходится около 2% от объема рынка. При этом спрос на такой товар активно растет, и сейчас каждый третий новый продукт на рынке заявляется как натуральный.