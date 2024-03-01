В ВЭБ.РФ не исключили снижение ключевой ставки в 2024 году до 12-13%

Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач при этом отметил, ставка в 12-13% тоже является довольно высокой и оптимальным было бы снижение ставки до 8-10%

БЕЛОКУРИХА /Алтайский край/, 1 марта. /ТАСС/. Центральный банк России в течение 2024 года может снизить ключевую ставку до 12-13% годовых. Об этом ТАСС в кулуарах 17-й Зерновой конференции сообщил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

Ранее совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых, отметив, что текущее инфляционное давление снизилось по сравнению с осенними месяцами, но остается высоким.

"Я думаю они (ЦБ РФ - прим. ТАСС) снизят ключевую ставку. Могут начать даже в апреле, в конце года - даже до 12-13%", - сообщил Клепач.

По его словам, ставка в 12-13% тоже является довольно высокой и оптимальным было бы снижение ставки до 8-10%.

"Зимняя зерновая конференция" проходит с 28 февраля по 1 марта в городе-курорте Белокуриха Алтайского края. Площадка создана для формирования стратегий развития предприятий зерновой отрасли России, принятия эффективных управленческих решений за счет качественных деловых контактов и обмена актуальной рыночной информацией. Организаторы конференции: Союз зернопереработчиков Алтая, Алтайские зерновые конференции, ПроЗерно и Институт конъюнктуры аграрного рынка. Мероприятие проводится при поддержке правительства Алтайского края и Министерства сельского хозяйства РФ.