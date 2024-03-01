Песков сообщил, что очертания налоговых изменений должны быть готовы в ближайшее время

Пресс-секретарь президента пояснил, что глава государства Владимир Путин, обращаясь с посланием к парламенту, представил концептуальный взгляд, а не готовое решение

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Госдума и правительство России должны в самое ближайшее время проработать вопрос изменений налоговой политики страны, заявил на брифинге, отвечая на вопрос ТАСС, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он пояснил, что глава государства Владимир Путин, обращаясь с посланием к парламенту, представил концептуальный взгляд, а не готовое решение.

"Путин концептуально сказал о своем видении и попросил подумать и проработать эту тему Государственную думу и правительство, - сказал представитель Кремля. - В самое ближайшее время какие-то контуры и очертания этого президентского мировоззрения мы увидим по итогам проработки".

29 февраля в послании Федеральному собранию Путин поручил модернизировать налоговую систему РФ и зафиксировать ее в новом виде до 2030 года. Глава государства предложил "продумать подходы к более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы, и, напротив, снизить налоговую нагрузку на семьи". Основные параметры предстоит определить в ближайшее время.