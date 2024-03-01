В Минтрансе сообщили о высоком уровне надежности авиапарка РФ

В министерстве отметили, что в долгосрочной перспективе пополнить флот возможно только за счет новых отечественных самолетов, других альтернатив нет

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Надежность текущего авиапарка РФ находится на высоком уровне, но при этом в долгосрочной перспективе пополнить флот возможно только за счет новых отечественных самолетов, других альтернатив нет, считают в Минтрансе РФ.

"Эксплуатационную надежность текущего парка иностранных и российских гражданских самолетов совместными усилиями удается поддерживать на высоком уровне. В России один из самых молодых в мире парков магистральных авиалайнеров. Моложе, чем в среднем в Европе. Тем не менее все понимают, что будущее российского рынка - за новыми российскими самолетами, и в долгосрочной перспективе альтернатив этому подходу сейчас не просматривается", - сообщили в пресс-службе министерства.