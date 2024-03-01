МЭА: объем связанных с энергетикой глобальных выбросов достиг рекордных 37,4 млрд тонн

По данным Международного энергетического агентства, в 2023 году показатель увеличился на 410 млн тонн

ПАРИЖ, 1 марта. /ТАСС/. Международное энергетическое агентство (МЭА) зафиксировало рекордный объем глобальных выбросов углекислого газа, возникающего в процессе выработки энергии, который достиг отметки в 37,4 млрд тонн. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте агентства.

Отмечается, что в 2023 году этот показатель увеличился на 410 млн тонн. Между тем в 2022 году объем выбросов возрос на 490 млн тонн. По мнению экспертов МЭА, ослабление динамики роста связано с расширением глобального использования АЭС, солнечных панелей и ветроэлектростанций. При этом в прошлом году объем выбросов мог бы достичь еще меньших показателей, если бы аномально сильная засуха, наблюдаемая в некоторых регионах планеты, не повлияла на работу ГЭС, говорится в докладе.

Ранее МЭА опубликовало прогноз, согласно которому мировой спрос на уголь, использование которого приводит к наибольшим выбросам углекислого газа, снизится на 2,6% к 2026 году.