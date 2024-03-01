ЦБ может понизить ставки взносов банков в Фонд страхования по долгосрочным вкладам

По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, чтобы банки могли предлагать более привлекательные условия по длинным сберегательным продуктам, по ним удвоят лимит страхового возмещения

АНОСИНО, 1 марта. /ТАСС/. Банк России планирует понизить ставки взносов банков в Фонд страхования вкладов по долгосрочным вкладам. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления на ежегодной встрече кредитных организаций с руководством ЦБ.

"Для того чтобы банки могли предлагать более привлекательные условия по длинным сберегательным продуктам, по ним будет удвоен лимит страхового возмещения. Дополнительно мы хотим установить ставки в фонд страхования по длинным вкладам ниже, чем по краткосрочным, чтобы был и этот стимул для банков", - сказала она.

Набиуллина добавила, что таким образом ставки взносов будут дифференцированы, но общий объем в фонд страхования вкладов не изменится. "Детали наших предложений планируем опубликовать в марте", - заключила она.