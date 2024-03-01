Решетников: динамика экономики позволит РФ выйти на устойчивый рост ВВП к 2030 году в 3%

Министр экономического развития напомнил, что, согласно официальному прогнозу ведомства, в 2024 году рост ВВП превысит 2%

АБУ-ДАБИ, 1 марта. /ТАСС/. Экономические решения, заложенные в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию, позволят ВВП РФ выйти на устойчивый годовой рост в 3% к 2030 году. Об этом журналистам сообщил министр экономического развития России Максим Решетников на полях проходящей в Абу-Даби Министерской конференции Всемирной торговой организации (ВТО).

"Мощный каркас экономических решений, который сейчас был озвучен в послании и будет заложен в план действий, насыщен ресурсами, позволит поддержать позитивную динамику, которая сейчас есть, с выходом на рост экономики в 3% к 2030 году. Окончательные цифры по динамике в апреле представим", - сказал министр.

Решетников напомнил, что, согласно официальному прогнозу ведомства, в текущем году рост ВВП превысит 2%.

"В 2024 году ожидаем рост больше 2%, точные цифры представим в апреле, когда проанализируем данные за начало года", - отметил он.

По словам Решетникова, послание президента представляет по сути комплексную программу до 2030 года, где обозначен ряд треков развития экономики. "Это все, что касается развития экономики предложения, это был как раз трек, связанный с нацпроектом технологического лидерства, достаточно большая повестка заявлена. Здесь как раз в основе собственные технологии, которые должны поддержать экономику предложения - это станкостроение, микроэлектроника, беспилотники и так далее. Это важно для экономики предложения", - указал министр.

"Мы, как отраслевое ведомство, очень ценим, что президент уделил такое внимание туризму - пять курортов, и в целом по поддержке туризма было сказано много - и цифры, которые до 2030 года заявлены, президент все это подтвердил. Поставленные задачи со стороны президента - это значит, что и ресурсы с учетом этого тоже будут выделяться. Мы сейчас нацпроект доделываем", - отметил он.

Поддержка регионов РФ

Решетников также указал на значимость вопроса инвестиций и поддержки регионов. По его словам, очень значимо прозвучала тема, связанная с поддержкой регионов.

"Это и списание задолженности при условии, что регионы будут направлять средства на поддержку инфраструктуры - это по сути продолжение механизма 1704 (то о чем регионы просили), и инфраструктурные бюджетные кредиты - реинвестирование того, что будет регионами возвращаться по этой линии и новые средства", - сказал Решетников. Это, продолжил он, очень сильно способствовало инвестиционному процессу в последние годы. "Потому что за счет этих средств регионы, особенно в последнее время, концентрировали их на проектах по поддержке производства, инфраструктуры, ОЭЗ, промышленных парках и так далее", - констатировал министр.