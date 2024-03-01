ЦБ планирует ввести новый норматив для системно значимых банков

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор будет вводить норматив постепенно

АНОСИНО, 1 марта. /ТАСС/. Банк России планирует ввести новый норматив для системно значимых банков, внедрит его постепенно, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Мы хотим ввести новый норматив краткосрочной ликвидности. Если синдицированный кредит будет выдан с использованием стандартной документации, будем учитывать его в составе высоколиквидных активов, потому что он действительно более ликвиден. Сейчас обсуждаем с ВЭБ и банками стандарт такой документации с минимальными критериями для таких договоров", - сказала Набиуллина на ежегодной встрече банков с руководством ЦБ.

При этом регулятор будет вводить норматив постепенно. "Мы понимаем, что войти в обновленные нормативы концентрации некоторым банкам будет непросто, и на это есть свои исторические причины. Кроме того, не по всем нормативам нужна предельная жесткость, где-то может быть элемент гибкости, возможности справиться. И поэтому по некоторым нормативам мы обсуждаем введение так называемой оранжевой зоны, специальной зоны", - добавила глава ЦБ.