Минск рассчитывает на дополнительное кредитование РФ импортозамещающих проектов

К настоящему времени Минском и Москвой согласовано 27 проектов, 5 находятся в высокой стадии согласования

МИНСК, 1 марта. /ТАСС/. Российская Федерация может дополнительно профинансировать новые совместные с Белоруссией проекты в сфере импортозамещения. Об этом заявил журналистам заместитель премьер-министра Белоруссии Петр Пархомчик.

"Во время моей недавней встречи с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым было заявлено, что если будут новые проекты, то найдутся дополнительные денежные средства. Это подтвердил и президент России Владимир Путин на Высшем госсовете Союзного государства, который недавно проходил. Мы этот вопрос поднимали. И он обратил внимание, что ресурсы на новые проекты найдутся", - приводит слова белорусского вице-премьера агентство БелТА.

Он уточнил, что к настоящему времени Минском и Москвой согласовано 27 проектов, 5 находятся в высокой стадии согласования. "Мы практически все кредитные ресурсы, выданные российской стороной, уже расписали на существующие инвестиционные проекты", - сказал Пархомчик.

По его словам, "те решения, которые ранее принимались в рамках Союзного государства, начинают работать". "Мы видим, как бурно развиваются "Интеграл" и "Планар" (белорусские предприятия - прим. ТАСС). Например, "Интеграл" за 2 года в 2,2 раза нарастил объемы производства", - отметил замглавы правительства Белоруссии.

Минск и Москва в ноябре 2022 года заключили соглашение о выделении белорусской стороне кредита на 105 млрд рублей, который будет направлен на реализацию проектов в сфере импортозамещения на фоне западных санкций. При кооперации с российской стороной проекты выполняются в Белоруссии. По состоянию на ноябрь минувшего года по 13 проектам уже были заключены кредитные договоры с банками, подписаны контракты на поставку оборудования. Первые пять проектов будут завершены в 2025 году.