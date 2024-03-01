В Петербурге торжественно подняли флаг на траулере "Капитан Мартынов"

Это четвертый траулер в серии, строящейся на предприятии для ООО "Русская рыбопромышленная компания"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Торжественная церемония поднятия государственного флага Российской Федерации на большом морозильном рыболовном траулере (БМРТ) "Капитан Мартынов" состоялась на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС. Это четвертый траулер в серии, строящейся на предприятии для ООО "Русская рыбопромышленная компания" (РРПК).

Контракт на строительство больших морозильных рыболовных траулеров для ООО "Русская рыбопромышленная компания" был подписан в октябре 2017 года. БМРТ "Капитан Мартынов" заложили на предприятии в августе 2020 года. Торжественная церемония спуска судна на воду прошла на "Адмиралтейских верфях" в сентябре 2021 года.

На данный момент на верфях строят пятый и шестой траулеры проекта СТ-192 - "Капитан Юнак" и "Механик Щербаков". Первые три траулера продолжают промысел в Охотском море.

АО "Адмиралтейские верфи" входит в состав Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). По данным сайта ОСК, "Адмиралтейские верфи" - базовое предприятие судостроительной отрасли, центр неатомного подводного кораблестроения России. Всего за более чем 300 лет деятельности на предприятии построено более 2,6 тыс. кораблей и судов, в том числе первые русские пароходы, линкоры и крейсеры и первый в мире атомный ледокол.

РРПК специализируется на добыче минтая и тихоокеанской сельди. Компания ведет промысел в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне.