Налоговые доходы Петербурга планируют довести до 1,5 трлн рублей к концу 2026 года

Такую цель поставил руководитель управления ФНС по городу Александр Гнедых

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Управление Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу к концу 2026 года рассчитывает увеличить объем ежегодных налоговых поступлений в бюджет города с 1 до 1,5 трлн рублей. Такую цель на заседании расширенной коллегии об итогах работы налоговых органов Петербурга поставил руководитель управления ФНС по городу Александр Гнедых.

"Осознавая ответственность перед жителями города, ставлю задачу - обеспечить ежегодный стабильный прирост налоговых поступлений и достичь к концу 2026 года уровня в 1,5 трлн рублей. Гарант достижения высоких результатов - это создание сплоченной командой", - сказал Гнедых.

Он отметил, что налоговые доходы бюджета Петербурга уже второй год подряд превышают 1 трлн рублей, в 2023 году удалось собрать и перечислить 1,15 трлн рублей, отмечается положительная динамика по росту налогооблагаемой базы. По объему налоговых доходов Петербург занимает второе место после Москвы.

Помимо экономических факторов, на дальнейший рост сбора налогов должны повлиять новые инструменты налогового администрирования, направленные на выявление случаев уклонения от уплаты налогов, а также автоматизация и упрощение налоговых процедур.

"Я разделяю уверенность, что, действительно, все достигнутые показатели не просто останутся, а будут существенно увеличены, и в бюджетном назначении, и все задачи, которые стоят перед налоговой службой, управление по Санкт-Петербургу выполнит", - отметил в своем выступлении на коллегии заместитель руководителя ФНС России Константин Чекмышев.