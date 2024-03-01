Набиуллина рассказала о росте числа фирм-однодневок после запуска антиотмывочной платформы

Глава Банка России отметила, что за полтора года работы платформа "Знай своего клиента" очень хорошо себя показала

АНОСИНО /Московская область/, 1 марта. /ТАСС/. Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о резком росте числа фирм-однодневок после запуска антиотмывочной платформы "Знай своего клиента" (ЗСК).

"За полтора года работы платформа ЗСК очень хорошо себя показала. Однако сразу выросло и количество фирм-однодневок для того, чтобы уйти и от "светофора" (оценка риска - прим. ТАСС) нашей платформы", - сказала она на ежегодной встрече кредитных организаций с руководством Банка России "Регулирование ЦБ РФ деятельности участников финансового рынка".