В России доля безналичных платежей в 2023 году превысила 83,4%

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что это один из самых высоких показателей в мире

АНОСИНО /Московская область/, 1 марта. /ТАСС/. Доля безналичных платежей в розничном обороте по итогам 2023 года превысила 83,4%, что на 5,3 процентного пункта (п.п.) выше, чем в 2022 году. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления на ежегодной встрече кредитных организаций с руководством ЦБ.

"Мы подвели итоги за 2023 год, доля безналичных платежей в розничном обороте достигла 83,4%. За год выросла сразу на 5,3 п.п.", - сказала Набиуллина.

По словам главы ЦБ, это один из самых высоких показателей в мире.

Набиуллина в ходе выступления также отметила, что переводами через СБП пользуется каждый второй житель РФ, покупки оплачивает каждый третий.

По статистике ЦБ, россияне в 2023 году совершили через СБП свыше 7 млрд операций на общую сумму 31 трлн рублей.