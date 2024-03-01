Ретейлер OBI планирует увеличить торговые площади на 30%

Совокупная торговая площадь OBI в России сейчас достигает 270 тыс. кв. м

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Российская сеть строительных супермаркетов OBI планирует увеличить совокупную торговую площадь на 30% в 2024 году. Об этом журналистам заявил исполнительный директор OBI Россия Максим Суравегин в ходе открытия новой точки в ТЦ "Филион".

"В этом году мы активно идем в экспансию. Планируем увеличить нашу торговую площадь до 30%. <...> До 70-75 тыс. кв. м", - сказал он. Совокупная торговая площадь OBI в России сейчас достигает 270 тыс. кв. м.

По словам Суравегина, будут открыты 10-12 магазинов нового, уменьшенного формата - площадью от 4 до 8 тыс. кв. м в основном в ЦФО и на юге РФ - в Ставрополье и Краснодарском крае. Он не исключил того, что OBI может выйти в новые регионы РФ после того, как будут решены "логистические вопросы".

Открытие новых гипермаркетов старого формата пока не планируется, по словам Суравегина. Также OBI Россия сейчас ведет переговоры о возможном возобновлении работы гипермаркета в торговом центре МЕГА Химки, где в декабре 2022 года случился пожар.

"В прежнем формате мы пока не планируем открывать новые гипермаркеты, закрывать тоже не планируем. Они будут, как большая коробка или магазин-донор, обслуживать интернет-торговлю и такие, как этот объект", - пояснил он.

Всего в первом магазине "городского формата" представлены 24 тыс. артикулов, еще 3 тыс. будут выставляться сезонно. Причем ассортимент OBI значительно изменился из-за санкций, отметил Суравегин, в частности, в лакокрасочных изделиях - почти на 40%. Доля товаров российского производства выросла примерно за полтора года на 20% в основном за счет ухода европейских брендов и сейчас составляет порядка 60%, китайского производства - 30%, европейского - около 10%.

Сеть не будут переименовывать

OBI Россия ведет переговоры с немецкой OBI GmbH & Co. Deutschland KG о том, чтобы оставить бренд, напомнил Суравегин, российский менеджмент не планирует переименовывать сеть. В настоящий момент в картотеке арбитражных дел есть два иска от немецкой OBI к российской OBI: о защите прав на товарный знак и об ущербе в 25 млн рублей. Оба они касаются именно бренда "OBI" в различном исполнении.

Об OBI в России

Сеть гипермаркетов OBI в России в апреле 2023 года перешла под контроль холдинга "Синдика" Арсена Канокова после ухода российского рынка немецкой OBI GmbH & Co. Deutschland KG. В РФ сейчас работают 24 гипермаркета OBI и один городской супермаркет.