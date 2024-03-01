ЦБ продолжает обсуждать универсальный QR-код с рынком

По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, большинство банков поддержали его введение

АНОСИНО /Московская область/, 1 марта. /ТАСС/. Банк России продолжает обсуждать универсальный QR-код с рынком, большинство банков поддержали его введение. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе выступления на ежегодной встрече кредитных организаций с руководством ЦБ.

"Ряд банков инициировал вопрос о введении универсального QR, мы проработали эту технологию, недавно провели совещание с рядом крупных кредитных организаций, где большинство высказались "за", мы продолжим ее прорабатывать. Полагаем, что это очень важно, универсальный QR востребован людьми", - сказала она.

ЦБ РФ планирует начать пилотный проект по внедрению универсального QR-кода в этом году, добавила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова.