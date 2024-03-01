Набиуллина сообщила, что тестирование цифрового рубля идет по плану

Регулятор планирует и дальше расширять круг пользователей, подключать банки второй волны, расширять функционал платформы цифрового рубля

АНОСИНО, 1 марта. /ТАСС/. Пилотный проект цифрового рубля идет по плану, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Пилот идет по плану. В нем сейчас участвует 12 кредитных организаций, около 600 граждан и 30 торгово-сервисных предприятий из 11 городов. Тестируется открытие, пополнение кошельков, перевод между гражданами, оплата товаров и услуг, смарт-контракты" - сказала Набиуллина на ежегодной встрече банков с руководством ЦБ.

Регулятор планирует и дальше расширять круг пользователей, подключать банки второй волны, расширять функционал платформы цифрового рубля.