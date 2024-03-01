"Полюс" сохраняет планы по реализации всех запланированных проектов

По словам генерального директора компании Алексея Востокова, ресурсная база и себестоимость остаются конкурентными преимуществами в золотодобывающей отрасли как для развития бизнеса в перспективе, так и в плане адаптации к колебаниям рынка

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Золотодобывающая компания "Полюс" сохраняет планы реализовать все запланированные проекты, в том числе запуск одного из крупнейших неосвоенных месторождений золота в мире - Сухого Лога, заявил ТАСС генеральный директор компании Алексей Востоков.

"С точки зрения бизнес-стратегии все действующие и запланированные проекты остаются. Мы продолжаем готовиться к строительству и запуску Сухого Лога как к ключевому проекту для следующего цикла развития компании. А до этого модернизируем и расширяем мощности на действующих активах", - сказал он.

По словам Востокова, ресурсная база и себестоимость остаются конкурентными преимуществами в золотодобывающей отрасли как для развития бизнеса в перспективе, так и в плане адаптации к колебаниям рынка. Он напомнил, что четыре последних года были благоприятны для золота с точки зрения спроса и цены.

"По прогнозам аналитиков, восходящий тренд, обусловленный комбинацией фундаментальных, макроэкономических и геополитических факторов, может сохраниться еще как минимум два года. Эксперты ожидают, что в 2024 среднегодовая цена на золото преодолеет психологический уровень в $2 тыс. за унцию, а спрос со стороны инвесторов и центральных банков останется на высоком уровне даже на фоне высоких цен. Плюс второй год подряд ожидание смягчения монетарной политики в США оказывает поддержку золоту", - пояснил Востоков.

При этом основной целью для большинства компаний в секторе он назвал борьбу с падающими объемами - наращивание производства перешло в разряд исключений.