"Полюс" в 2024 году представит новый график по Сухому Логу

Компания получит первое золото, сообщил глава организации Алексей Востоков

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Золотодобывающая компания "Полюс" намерена в этом году представить новый график разработки и обновленные параметры по месторождению Сухой лог в Иркутской области и получить первое золото с проекта, сообщил ТАСС глава "Полюса" Алексей Востоков.

"Сухой Лог - это тот проект "Полюса", на который геополитическая ситуация оказала наибольшее влияние. Нам пришлось вносить существенные корректировки в уже практически готовое ТЭО и перерабатывать его, исходя из изменившихся условий по поставкам техники и оборудования. Обновленный график проекта планируем представить в этом году", - сказал он.

Востоков отметил, что компания уже провела большую подготовительную работу к началу разработки. "В конце прошлого года мы приступили к опытно-промышленным работам на месторождении, а в этом году планируем получить первое золото из руды Сухого Лога на Вернинской ЗИФ. <…> Обновленные параметры проекта планируем представить в этом году", - сообщил глава "Полюса".

По его словам, в этом году компания начнет строительство основных инфраструктурных объектов. "Мы также продолжаем все ранее запущенные и заявленные в начале 2023 года проекты по расширению мощностей на действующих предприятиях: продолжаем строительство ЗИФ-5 на Благодатном, расширяем и строим новые мощности кучного выщелачивания на Куранахе, внедряем флотацию на Наталке", - добавил Востоков.

Он также сообщил, что "Полюс" пока не определился со сроками начала добычи на проектах Чертово Корыто, Панимба и Раздолинская, поскольку в ближайшие годы будет сфокусирована на запуске Сухого Лога.

Ранее "Полюс" сообщал, что на фоне текущей геополитической обстановки отложил завершение банковского ТЭО месторождения Сухой Лог, а сроки реализации проекта сейчас находятся на пересмотре.

Расположенное в Бодайбинском районе Иркутской области месторождение Сухой Лог является одним из крупнейших неосвоенных месторождений золота в мире. В соответствии с оценками 2020 года, запасы Сухого Лога составляют 40 млн унций золота (среднее содержание в руде - 2,3 г/т), ресурсы - 67 млн унций (содержание в руде - 1,9 г/т).