"Полюс" должен убедиться в достаточности денежного потока, чтобы вернуться к дивидендам

Гендиректор компании Алексей Востоков отметил, что рост капзатрат организации происходит на фоне снижения доступности и повышения стоимости долгового финансирования и в этих условиях "Полюс" должен "проявлять разумную осмотрительность в управлении своей ликвидностью

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Совет директоров "Полюса" должен убедиться в достаточности денежного потока компании для реализации инвестпрограммы и выполнения долговых обязательств перед тем, как вернуться к вопросу обсуждения дивидендов. Об этом сообщил ТАСС гендиректор компании Алексей Востоков.

"Для возврата к обсуждению вопроса дивидендов, совет директоров должен удостоверится, что денежный поток ближайших лет является достаточным для реализации инвестпрограммы и для выполнения долговых обязательств", - сказал Востоков.

Он также добавил, что рост капзатрат компании происходит на фоне снижения доступности и повышения стоимости долгового финансирования и в этих условиях "Полюс" должен "проявлять разумную осмотрительность в управлении своей ликвидностью, и, в частности, распределениях дивидендов".

Совет директоров золотодобывающей компании в 2023 году отменил прежнюю рекомендацию по выплате дивидендов за 2022 год в размере 436,79 рублей на акцию из-за введения санкций против компании и вынес новую - дивиденды не выплачивать. По итогам 2022 года компания не выплачивала дивиденды.