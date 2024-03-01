РСПП: реализовывать инвестпроекты в 2024 году планируют около 90% российских компаний

Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Мария Глухова отметила, что это один из лучших результатов за последние годы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Уровень инвестиционной активности в России ожидается не ниже уровня 2023 года, 88% компаний планируют реализовывать в этом году инвестиционные проекты, свидетельствуют данные опроса Российского союза промышленников и предпринимателей, которые привела вице-президент РСПП Мария Глухова.

"Наверное, главный итог - это то, что деловой климат в 2023 году оказался существенно лучше, чем было до этого: <...> доля компаний, которые отметили улучшение делового климата по итогам 2023 года, оказалась самой высокой за последние годы, причем речь идет не только о ковидном периоде, но и о периоде до этого. Удалось сохранить крайне высокий уровень инвестиций, в 2023 году 86% опрошенных нами компаний реализовывали инвестиционные проекты. Мало того, уровень инвестиционной активности останется не менее высоким и в 2024 году - 88% планируют реализовывать ивестиционные проекты и в 2024 году и, на самом деле, это опять же один из лучших результатов за последние годы", - сказала Глухова на форуме "Большой открытый диалог" в Екатеринбурге.

Она уточнила, что во многом такой результат стал возможным благодаря эффективным мерам поддержки, две трети опрошенных компаний сообщили, что пользовались в 2023 году теми или иными мерами. "Увеличилась доля компаний, которые говорят о том, что в России существует единый деловой климат на региональном уровне. <...> Учитывая, как существенно поменялась картина именно в 2023 году, мы считаем, что в значительной степени это именно регинвестстандарт", - отметила она.

В числе ключевых проблем бизнес традиционно отмечает недостаток кадров. "Но в этом году доля тех, кто говорит о наличии этой проблемы, существенно выросла, равно как и доля тех, кто говорит о том, что эта проблема будет актуальна в трехлетнем горизонте. Список остальных тем достаточно понятен - это цены, это нестабильность курса рубля, это ключевая ставка, налоги", - рассказала Глухова.

"Большой открытый диалог" - это масштабирование лучшей коммуникационной практики по улучшению бизнес-климата в регионе. Впервые он прошел в Екатеринбурге в 2020 году. Форум отвечает задачам национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который направлен на помощь бизнесу на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Информационное агентство ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума. Модераторами нескольких сессий выступают заместитель генерального директора ТАСС Андрей Соколов и заместитель регионального редактора агентства по Уральскому федеральному округу и Центральному федеральному округу Артем Коваленко.