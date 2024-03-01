"Полюс" ожидает, что 2025-2027 годы также окажутся пиковыми по capex из-за Сухого Лога

По словам гендиректора компании Алексея Востокова, прогноз на 2024 год - рост capex более чем на 50%, до $1,55-1,7 млрд

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. "Полюс" в настоящее время входит в фазу растущих капзатрат и предполагает, что 2025-207 годы также окажутся для компании пиковыми по capex на фоне реализации инвестпроекта по разработке месторождения Сухой Лог, сообщил ТАСС гендиректор компании Алексей Востоков.

"Мы сейчас работаем в состоянии санкций и продолжающейся геополитической и экономической неопределенности, при этом компания входит в фазу растущих капитальных затрат. Прогноз на 2024 год - рост capex более чем на 50%, до $1,55-1,7 млрд. В основном рост связан с естественным циклом инвестиций, подготовкой к старту Сухого Лога, а также инфляционное давление, которое мы видим и в части операционных, и в части капитальных затрат. На фоне реализации Сухого Лога мы предполагаем, что 2025-2027 годы также окажутся пиковыми по capex", - сказал Востоков.

По его словам, рост капзатрат происходит на фоне снижения доступности и повышения стоимости долгового финансирования.

По итогам 2023 года капитальные затраты компании снизились до $1,04 млрд с $1,12 млн в 2022 году.

"Полюс" планировал реализацию проекта, предусматривающего строительство горно-обогатительного комбината мощностью 33,2 млн тонн руды в год, в период 2022-2026 годов. Общий объем собственных инвестиций в проект оценивался в $3,3 млрд. Однако на фоне текущей геополитической обстановки "Полюс" отложил завершение банковского ТЭО месторождения Сухой Лог, а сроки реализации проекта сейчас находятся на пересмотре.