"Полюс" заложил в бюджет на 2024 год цену на золото в $1 750 за унцию

По состоянию на 13:55 мск, цена золота в ходе торгов на бирже Comex росла на 0,48% по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня, до $2 063,6 за тройскую унцию

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Золотодобывающая компания "Полюс" заложила в бюджет цену на золото в размере $1 750 за унцию. Компания закладывает консервативную цену из-за волатильности котировок на драгметалл, рассказал ТАСС гендиректор компании Алексей Востоков.

"В бюджете "Полюса" мы всегда закладываем консервативную цену с пониманием, что котировки золота достаточно волатильны. В бюджете 2024 года мы поставили цену в $1 750 за унцию", - сказал он.

По состоянию на 13:55 мск, цена золота в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) росла на 0,48% по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня, до $2 063,6 за тройскую унцию.

О компании

"Полюс" занимает второе место среди крупнейших золотодобывающих компаний мира по запасам золота и входит в пятерку мировых лидеров по объему производства золота. Основные производственные объекты компании расположены в Сибири и на Дальнем Востоке: на территории Красноярского края, Иркутской и Магаданской областей, а также Республики Саха (Якутия).

Основные акционеры "Полюса" - МКАО "Вандл холдингс лимитед" с долей 46,35% и группа "Акрополь" (доля 29,99%), бенефициаром которой является Ахмет Паланкоев. Еще 22,5% акций находятся в свободном обращении.