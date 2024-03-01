Йеллен не уверена, что "семерка" к июню договорится о помощи Украине за счет активов РФ

Министр финансов США указала на наличие сложных юридических проблем по этому вопросу

ЛОНДОН, 1 марта. /ТАСС/. Министр финансов США Джанет Йеллен не уверена в том, что лидеры стран G7 смогут принять решение об использовании замороженных активов России для помощи Украине на июньском саммите Группы семи. Об этом она заявила в интервью агентству Reuters.

"Существуют сложные юридические проблемы по данному вопросу. Мы все согласны, что любое наше решение должно иметь крепкое международное и национальное юридическое обоснование", - отметила она. Решение об использовании активов РФ для помощи Украине "остается за лидерами" стран G7, однако "неясно, смогут ли они принять его на саммите в Италии в июне", добавила Йеллен.