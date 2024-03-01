"Россети Тюмень" направят 5,4 млрд рублей на развитие энергокомплекса в Тюменской области

В 2024 году на перевооружение и модернизацию объектов направят 1,7 млрд рублей

ТЮМЕНЬ, 1 марта. /ТАСС/. Компания "Россети Тюмень" направит около 5,4 млрд рублей на строительство и реконструкцию более 400 км линий электропередачи и 43 высоковольтных питающих центров в Тюменской области, объем инвестиций в экономику региона по сравнению с 2023 годом увеличится на 10%. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"В 2024 году "Россети Тюмень" планируют направить порядка 5,4 млрд рублей на развитие электросетевого комплекса Тюменской области. По сравнению с фактом прошлого года объем инвестиций компании в экономику региона увеличится на 10%. В программе энергетиков - строительство и реконструкция более 400 км линий электропередачи и 43 высоковольтных питающих центров", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что в 2024 году на перевооружение и модернизацию объектов направят 1,7 млрд рублей. Планируется завершить работы по реконструкции перехода воздушных ЛЭП 110 кВ "Горная - Косач" и "Горная - Уват" через реку Иртыш. Благодаря этому повысится надежность электроснабжения жителей Уватского района и ключевых объектов транспортировки углеводородов в центральную часть страны.

Для обеспечения технологического присоединения потребителей энергетики в текущем году планируют строительство более 230 км линий электропередачи (ЛЭП) и свыше 400 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Существенное внимание специалисты уделят реновации электросетевой инфраструктуры в самом густонаселенном Тюменском районе.

Реализация запланированных на 2024 год проектов позволит повысить надежность электроснабжения жителей и обеспечить выдачу необходимой мощности социальной инфраструктуре. Инвестиционная программа компании синхронизирована с потребностями региона в энергомощности и способствует социально-экономическому развитию Тюменской области, добавили в "Россети Тюмень".