Эксперт: в России в 2024 году увеличат посевные площади под масличные культуры

Генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько считает, что они могут увеличиться на 200-350 тыс. га

БЕЛОКУРИХА /Алтайский край/, 1 марта. /ТАСС/. Посевные площади под масличные культуры в РФ в сельхозсезоне 2024-2025 годах могут увеличиться на 200-350 тыс. га после спада в текущем сезоне. Об этом сообщил в ходе XVII Зимней зерновой конференции генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

"Мы видим, что сезон 2024 года не про восстановление посевных площадей под основные масличные в стране (подсолнечник, соя, рапс, лен, сафлор), и считаем, что, скорее всего, в сезоне 2024-2025 гг. будет рост посевных площадей практически под все масличные, за исключением, наверное, одной культуры - подсолнечника", - сказал он.

По оценке ИКАР, в следующем сезоне посевные площади под подсолнечник снизятся с 9 818 тыс. га до 9 550-9 700 тыс. га, под сою - вырастят с 3 628 тыс. га до 3 900-4 000 тыс. га, под рапс - с 2 108 тыс. га до 2 200-2 300 тыс. га, под лен - с 1 410 тыс. га до 1 500 тыс. га. Таким образом, в целом посевные площади под масличные культуры увеличатся, однако рекорд 2022 года - 18 600 тыс. га - побит не будет.

Зимняя зерновая конференция проходит с 28 февраля по 1 марта в городе-курорте Белокурихе Алтайского края. Площадка создана для формирования стратегий развития предприятий зерновой отрасли России, принятия эффективных управленческих решений за счет качественных деловых контактов и обмена актуальной рыночной информацией. Мероприятие проводится при поддержке правительства Алтайского края и Министерства сельского хозяйства РФ.