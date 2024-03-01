Бензин Аи-92 на бирже подорожал еще более чем на 1%

Цена бензина Аи-92 выросла на 1,37%, до 47,793 тыс. руб. за тонну

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Биржевая стоимость бензина марки "Регуляр-92" увеличивается второй день подряд. По итогам торгов в пятницу этот вид топлива подорожал еще более чем на 1%, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена бензина Аи-92 выросла на 1,37%, до 47,793 тыс. руб. за тонну. Его стоимость увеличивается второй день подряд, а до этого она уменьшалась два дня подряд на фоне заявления о временном запрете на экспорт бензина из России с 1 марта. Бензин Аи-95 подорожал на 1,05%, до 57,774 тыс. руб. за тонну.

Летний дизель вырос в цене на 2,01%, до 59,607 тыс. руб. за тонну, межсезонный дизель - на 1,14%, до 58,967 тыс. руб. за тонну. Цена зимнего дизеля подросла на 1,52%, до 60,214 тыс. руб. за тонну.

Стоимость топочного мазута увеличилась на 3,67%, до 27,521 тыс. руб. за тонну, а цена топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) снизилась на 2,77%, до 76,804 тыс. руб. за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГ) подорожали на 0,62%, до 19,851 тыс. руб. за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, стоимость этого вида топлива уменьшилась на 3,26%, до 14,5 тыс. руб. за тонну.

О запрете на экспорт бензина

С 1 марта в России вновь начал действовать запрет на экспорт бензина, он продлится до 31 августа 2024 года. Мера направлена на поддержание стабильной ситуации на топливном рынке в период повышенного спроса, связанного с весенними полевыми работами, сезоном отпусков и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов.

Ограничения действуют на все виды товарных бензинов. Однако они не распространяются на поставки в рамках международных межправительственных соглашений, включая государства - члены Евразийского экономического союза, а также на топливо, вывозимое гражданами для личного пользования и для оказания международной гуманитарной помощи.

Кроме того, с 1 марта был увеличен норматив продажи дизельного топлива на биржевых торгах с 12,5% до 16%, что позволяет повысить гарантированный объем предложения топлива на торгах и увеличить долю сделок, которые заключаются на конкурентных условиях.