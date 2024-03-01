ЦБ не поддержал идею обязать банки использовать телефонные номера не длиннее пяти цифр

Зампред Банка России Герман Зубарев отметил, что наряду с кредитными организациями такие номера могут использовать мошенники с применением IP-телефонии

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Центральный банк (ЦБ) РФ не поддерживает предложение обязать кредитные организации использовать для связи с клиентами единые многоканальные номера, состоящие не более чем из пяти цифр. Наряду с кредитными организациями такие номера могут использоваться мошенниками с применением IP-телефонии, указал зампредседателя Банка России Герман Зубарев в ответе на обращение первого зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антона Ткачева ("Новые люди") (документ есть в распоряжении ТАСС).

Ткачев направил соответствующее обращение главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной в начале февраля. В нем депутат пояснил, что граждане не всегда могут отличить мошенников от банковских служащих, так как последние используют в своей работе телефонные номера, которые не позволяют однозначно идентифицировать их принадлежность к кредитной организации. Депутат просил установить в стандартах деятельности кредитных организаций использование ими для телефонной связи со своими вкладчиками и потенциальными клиентами исключительно единого многоканального номера, состоящего не более чем из 3-5 цифр.

Зубарев в ответе указал, что использование кредитными организациями при взаимодействии с клиентами такого номера может привести к дополнительным расходам, связанным с доработкой телефонной сети, "при этом эффект от реализации данного требования является неочевидным".

"Ввиду того, что возможность использования коротких номеров не ограничена, наряду с кредитными организациями такие номера могут использоваться мошенниками с применением IP-телефонии, что, по мнению Банка России, может поспособствовать результативности мошеннических действий, направленных на хищение денежных средств. В связи с этим указанное вами предложение не может быть поддержано", - указал зампред ЦБ РФ.