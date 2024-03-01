В "Опоре России" считают, что санкции помогли РФ увидеть точки роста

По словам вице-президента организации Эдуарда Омарова, эти точки роста и технологические идеи "начинают работать"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Западные санкции последних двух лет помогли бизнесу России увидеть огромное количество возможностей, точек роста и технологических идей, которые "начинают работать". Такое мнение выразил журналистам вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Эдуард Омаров на форуме "Большой открытый диалог", который проходит в Екатеринбурге.

"Санкции помогли увидеть огромное количество наших возможностей. Знаете фразу "экономика России на последнем издыхании"? Экономика России на подъеме! У нас, оказывается, есть колоссальные точки роста, очень много технологических идей, которые мы не замечали, сегодня [они] начинают работать", - сказал он, комментируя вопрос журналистов об итогах санкций за два года.

Исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Мария Глухова добавила, что компании говорят о сохранении определенных проблем - логистических, доступа к рынкам, технологиям, некоторым видам оборудования, которое не производится в России, но в большинстве случаев компаниям удается найти "адекватную замену".

"Большой открытый диалог" - это масштабирование лучшей коммуникационной практики по улучшению бизнес-климата в регионе. Впервые он прошел в Екатеринбурге в 2020 году. Форум отвечает задачам национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который направлен на помощь бизнесу на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Информационное агентство ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума. Модераторами ряда сессий выступают заместитель генерального директора ТАСС Андрей Соколов и заместитель регионального редактора агентства по Уральскому федеральному округу и Центральному федеральному округу Артем Коваленко.